Burgemeester van Huizen spreekt niet van inschattingsfout na afschalen beveiliging

De explosie aan de Roef 3 in Huizen is nog omringd door ontzettend veel vraagtekens. Burgemeester Niek Meijer blikt voorzichtig terug op de explosie en wat eraan vooraf ging, maar veel loslaten doet hij niet.

Vanwege het lopende onderzoek kan de burgemeester niet veel delen met NH Nieuws over de gebeurtenissen rondom de explosie in Huizen. Hij wil graag de rust in de wijk zo snel mogelijk terugkeren, maar die is nog ver te zoeken. De explosie vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag en de schrik zit er nog goed in bij de buurtbewoners.

Beveiliging afgeschaald

Vorige week zondag werden de woningen aan de Roef 3 en 6 gesloten wegens dreiging. Hierna werd de beveiliging flink opgeschroefd in de wijk, maar al snel ontstond het beeld dat dit niet meer nodig was. In de week die daarop volgede werd daarom weer afgeschaald.

Of dit met terugwerkende kracht een inschattingsfout is geweest, wil de burgemeester niet zeggen. Wat precies het 'verscherpte toezicht' was dat nog wel in de wijk bleef, wil Meijer ook niet kwijt. En ook over de huidige beveiliging die is geïnstalleerd kan de burgervader niet veel zeggen.

NH Nieuws verslaggever Ingmar Meijer ondervond eveneens hoe lastig het is om antwoorden te krijgen over de situatie in Huizen. Hij schreef over de relatie die hij afgelopen week opbouwde met de overheidsinstanties, en beschrijft het moeizame getouwtrek om vragen en antwoorden.