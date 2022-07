Marthe Munsterman verlengt contract en begint aan vijfde jaar bij Ajax Vrouwen

De 29-jarige middenveldster kwam in 2018 van Everton naar Ajax na een niet geslaagd avontuur in Engeland. Afgelopen seizoen kwam de dochter van voormalig FC Twente-voorzitter Joop Munsterman slechts vier keer als invaller binnen de lijnen. Ze is na een hoofdblessure na lange tijd weer fit.

Munsterman: "Ik ben blij om langer bij Ajax te voetballen. Na een moeilijke periode ben ik weer fit en kijk er naar uit om vandaag van start te gaan aan mijn vijfde seizoen."