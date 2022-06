Ajax Vrouwen pikt Nederlandse speelster op in Frankrijk

"Het was altijd mijn droom om in Frankrijk te spelen", laat Weerden weten. "Ik sprak de taal al en ik voelde mij gelijk thuis toen ik twee jaar geleden in Montpellier arriveerde. Hoewel het een erg leerzame ervaring is geweest, voelde het niet meer als de optimale plek om mijzelf te kunnen ontwikkelen tot een completere voetbalster. Ik ben daarom erg blij om terug te keren in Nederland en volgend jaar het shirt van Ajax te mogen dragen."

De 23-jarige Weerden speelde eerder drie seizoenen bij FC Twente. In 2019 maakte ze haar debuut voor het Nederlands elftal. De linksbuiten kwam tot nu toe tot drie interlands.