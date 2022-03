Suzanne Bakker neemt stokje over van Danny Schenkel als trainer Ajax Vrouwen

Sinds de oprichting van het Ajax Vrouwen Talenteam in 2018 is Bakker de hoofdtrainer. De beloften werden direct kampioen in haar eerste seizoen als trainer. De Noord-Hollandse was eerder assistent-trainer bij het vrouwenteam van Excelsior en hoofdtrainer van Wartburgia Vrouwen, uitkomend in de topklasse.

Gisteren won Ajax Vrouwen met 2-0 van provinciegenoot VV Alkmaar. Romée Leuchter maakte beide goals voor de Amsterdammers.