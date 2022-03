Ajax Vrouwen-spits Romée Leuchter beslist eigenhandig de Noord-Hollandse derby

Het onderonsje tussen Ajax Vrouwen en VV Alkmaar in de eredivisie vrouwen is gewonnen door de Amsterdamse koploper. Romée Leuchter werd met twee doelpunten na rust de matchwinner op Sportpark De Toekomst.

Een uur lang hadden de Alkmaarse vrouwen hoop op een stunt in Amsterdam. Koploper Ajax Vrouwen had de overhand, maar tot grote kansen leidde dat eigenlijk niet. Leuchter wist in de 61e minuut toch de ban te breken. Snel na de 1-0 maakte de spits ook de tweede treffer van de avond, waarmee ze het Noord-Hollandse duel besliste.

Op de ranglijst heeft de ploeg van trainer Danny Schenkel een voorsprong van vier punten op nummer twee FC Twente, dat zondag nog wel in actie komt tegen PEC Zwolle. VV Alkmaar staat achtste van de negen eredivisieploegen na 17 van de 24 wedstrijden.