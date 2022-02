Simpele zege levert drie punten én koppositie op voor Ajax Vrouwen

Clubtopscorer Romée Leuchter scoorde de 1-0 op aangeven van Chasity Grant na twaalf minuten. Dat was haar vijftiende goal van dit seizoen. Ajax bleef hierna aanvallen, maar de stand bleef hetzelfde toen de rust aanbrak.

Sherida Spitse was in de tweede helft dicht bij een treffer, haar vrije trap ging net naast. Hierna kreeg Leuchter nog een kans, voordat Jonna van der Velde de voorsprong verdubbelde. De Amsterdammers bleven hierna aanvallen, echter duurde het tot de slotfase voor de 3-0 werd gemaakt. Tiny Hoekstra maakte haar eerste goal van dit seizoen.

Inhaalduel PSV

Door de overwinning neemt Ajax Vrouwen de koppositie over van FC Twente. De Noord-Hollanders hebben 34 punten, terwijl de concurrent 33 punten heeft. De ploeg van Danny Schenkel speelt alleen nog tegen PSV in de reguliere competitie, waarna de laatste fase van het seizoen begint. Hierin worden acht wedstrijden gespeeld, de club die aan het eind daarvan bovenaan staat is kampioen. Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd tegen PSV wordt ingehaald.

VV Alkmaar

Gisteravond kwam VV Alkmaar in actie tegen PSV. De ploeg van Mark de Vries kwam brutaal op voorsprong via Sanne Koopman, maar de bezoekers liepen uit naar een 3-1 zege.