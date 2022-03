De Aftrap: bankzitter Kelly Zeeman wil spelen, maar blijft het liefste Ajax trouw

Ze won de Europese titel in 2017 en kwam in totaal 24 keer uit voor Oranje. Ajacied Kelly Zeeman werd door blessures ver teruggeworpen en is bij het huidige Ajax vooral bankzitter. Zeeman hoopt op meer speeltijd en peinst niet over een vertrek naar de concurrenten PSV, FC Twente, laat staan Feyenoord/Barendrecht. "Dat krijg ik niet over mijn Ajax-hart heen", vertelt ze in onze voetbal talkshow De Aftrap.