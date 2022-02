De Aftrap: wat doet Max Huiberts als Ajax hem benadert voor de vacature Overmars?

Huiberts gaat ook in op de ontwikkeling die AZ dit seizoen van de onderste regionen van de eredivisie naar plek vier heeft gebracht."Ik zie dat er genoeg kwaliteit is in de groep." Ook het succes van het team van AZ Onder 19 jaar in de Youth League blijft niet onvermeld.

Behalve Huiberts zit Dick de Boer, voormalig speler en trainer van FC Volendam, aan tafel. De Volendammer had zo zijn twijfels over de nieuwe AZ-spits Vangelis Pavlidis."Ik zag een uitwedstrijd waarin hij nog net niet zei: 'haal mij er in jezusnaam vanaf'."

Eredivisie FC Volendam

Over de toekomst van FC Volendam in de eredivisie denken beide gasten verschillend. De Boer: "Je mag geen fouten en moet een paar goede spelers aantrekken en spelers houden. Maar ik denk dat je het al geweldig hebt gedaan als je eens in de zoveel jaare twee jaar in de eredivisie speelt."

Huiberts gelooft dat er meer mogelijk is. "Er zitten verstandige mensen die weten wat nodig is. Ik denk dat het voor FC Volendam mogelijk is om met een paar gerichte versterkingen langere tijd in de eredivsie te spelen."

De hele uitzending van vanavond kun je hieronder bekijken.

