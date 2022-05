Wonder blijft uit: Ajax Vrouwen ziet FC Twente in Amsterdam kampioen worden

Ajax Vrouwen heeft in een rechtstreeks duel de landstitel aan FC Twente moeten laten. De Amsterdammers zagen op De Toekomst een 2-0 voorsprong in rook opgaan en verloren de wedstrijd met 3-2.

De kans op het landskampioenschap was al minimaal voor de speelsters van Ajax. Vorige week werd FC Twente officieus kampioen, omdat het doelsaldo flink in het voordeel van de Tukkers was. Alleen als Ajax met tien goals verschil won, bleef de schaal in Amsterdam.

Hoewel dat een onmogelijke opdracht leek, startte uitstekend aan de wedstrijd. Na 35 minuten spelen stond de ploeg van trainer Danny Schenkel al met 2-0 voor dankzij treffers van Romée Leuchter en Chasity Grant. Daarna stokte de productie en vlak na rust maakte Fenna Kalma de aansluitingstreffer namens FC Twente.

Runner-up

In de slotfase sloot FC Twente het seizoen in stijl af door de wedstrijd om te draaien. Elena Dhont en Kim Everaerts bezorgden de bezoekers de overwinning en daarmee de Tukkers voor de achtste keer in veertien jaar kampioen van Nederland. Ajax Vrouwen sluit het seizoen af als nummer twee in de eredivisie.

