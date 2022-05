Geweldige zege in De Kuip helpt Ajax Vrouwen niet; FC Twente officieus kampioen

🙌 Een nieuw bezoekersrecord in de @PureEnergieEV!



𝟭𝟰.𝟲𝟭𝟴 toeschouwers bezochten vandaag de Klassieker tussen @Feyenoord_V1 en @AjaxVrouwen in De Kuip in Rotterdam. 🏟️👏#FEYAJA #PureEnergieEVhttps://t.co/W4F7RwbafE