Monsterscore voor ontketend Ajax Vrouwen

Ajax Vrouwen heeft gehakt gemaakt van Excelsior. De Amsterdammers wonnen in Kralingen met 2-8 van de hekkensluiter in de eredivisie voor vrouwen. De ploeg van trainer Danny Schenkel houdt daardoor zicht op de landstitel.

Via Romée Leuchter en Tiny Hoekstra stond Ajax Vrouwen binnen twintig minuten al op een comfortabele 2-0 voorsprong. Rachel Kleine bracht Excelsior nog wel even terug in de wedstrijd met de aansluitingstreffer, maar dat bleek slechts valse hoop op een goed resultaat.

Ajax Vrouwen breidde de voorsprong voor rust uit naar 3-1 dankzij een doelpunt van Leuchter, die uiteindelijk vier treffers zou maken in de wedstrijd. Na de pauze trok Ajax Vrouwen de ingezette koers door en walsde over de nummer laatst heen. Chasity Grant, Sherida Spitse, Romée Leuchter en Tiny Hoekstra brachten de eindstand op 8-2. Iris van Bokhoven haar treffer was slechts voor de statistieken.

Na de monsterscore blijft Ajax Vrouwen in het spoor van koploper FC Twente. De Amsterdammers volgen op drie punten achterstand in de wetenschap dat beide ploegen elkaar op de laatste speelronde nog treffen.

VV Alkmaar

VV Alkmaar leed vrijdag een vervelende nederlaag op eigen veld tegen PSV Vrouwen. De ploeg van trainer Mark de Vries stond binnen 25 minuten met 2-0 voor via Anna Ruiter en Sanne Koopman. Vervolgens incasseerden de Alkmaarders drie tegentreffers en gingen zij alsnog het schip in. VV Alkmaar bekleedt de zevende plaats in de eredivisie.