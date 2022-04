Verdediger Musampa verlaat Ajax transfervrij voor FC Groningen

Nordin Musampa speelt vanaf komend seizoen in het groen-wit van FC Groningen. De verdediger van Jong Ajax komt transfervrij over. De twintigjarige Musampa tekent tot en met de zomer van 2025, met de optie voor nog een jaar.

In de zomer van 2016 kwam Musampa terecht in de jeugdopleiding van Ajax. Hij speelde eerder in de jeugd bij Zeeburgia, Elinkwijk en Almere City. Musampa kwam dit seizoen tot 28 optredens voor Jong Ajax in de eerste divisie. De verdediger maakte een goal en gaf een assist. Tot een debuut in het eerste van de Amsterdammers kwam het niet.

Van rood-wit naar groen-wit

Eerder maakten onder meer Kaj Sierhuis, Deyovaiso Zeefuik en Azor Matisuwa de afgelopen jaren al de overstap van Amsterdam naar Groningen. “En ook Nordin heeft een goede basis en voorwaarden om een interessante speler te worden voor FC Groningen”, licht technisch directeur Mark-Jan Fledderus toe. “Hij is een linksbenige centrale verdediger, die ook als linksback zou kunnen spelen en mogelijk ook in een controlerende rol op het middenveld.”