FC Twente troeft Ajax Vrouwen opnieuw af en wint Eredivisie Cup

In navolging van het landskampioenschap heeft Ajax Vrouwen ook de Eredivisie Cup moeten laten aan FC Twente. De finale in Enschede ging vanmiddag met 4-3 verloren.

Het begin was nog uitstekend van Ajax Vrouwen. Via Romée Leuchter werd het in de zeventiende minuut 0-1. De spit dribbelde het strafschopgebied binnen en rondde koelbloedig af.

Halverwege staat het 1-1 in de Eredivisie Cup-finale tussen FC Twente en Ajax Vrouwen. Het mooiste doelpunt was deze geweldige knal van Anna-Lena Stolze!

Regina van Eijk ging vlak na rust lelijk in de fout na een corner van Marisa Olislagers. De bal vloog in één keer in het doel. Nog geen twee minuten tekende Stolze voor haar tweede doelpunt van de wedstrijd door de 3-1 te maken. Op dat moment was de afscheid nemende Stefanie van der Gragt al gewisseld door trainer Danny Schenkel.

Spannende laatste minuten

Leuchter bracht de spanning vervolgens terug, maar via Renate Jansen was de marge snel weer twee. Toch werd het in de slotfase spannend toen Tiny Hoekstra voor de 4-3 zorgde door de bal over de keeper heen te schieten. Verder kwamen de Amsterdammers niet in de 3e editie van de Eredivisie Cup. FC Twente won de eerste, Ajax Vrouwen de tweede.

Twee weken geleden werden de Tukkers kampioen op Sportpark De Toekomst. De KNVB-beker was dit seizoen wel een prooi voor Ajax Vrouwen.