Dorpsleven Schermerhorn nog lang niet knock-out: "We staan steeds weer op"

De kermis in Schermerhorn is zoals ieder jaar weer in volle gang. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, want er is juist veel gestopt en gesloten. Zo sloot het dorpscafé begin dit jaar de deuren en werd ook de stekker uit de legendarische Prutmarathon getrokken.

"Dat was echt een aderlating", vertelt Piet Groot van het kermiscomité. "We zijn al ontzettend veel kwijtgeraakt. Om te voorkomen dat we een slaapdorp worden, hebben we echt alles op alles gezet om toch een kermis te organiseren. Schermerhorn zonder kermis, dat kan gewoon niet."

"We zitten op de knietjes maar we komen uiteindelijk weer helemaal overeind"

Harde klappen dus voor het dorpsleven van Schermerhorn, maar van een knock-out is absoluut geen sprake. Een kermis moest er volgens Piet Groot hoe dan ook komen."Nee, we staan steeds weer op. Het wordt wat moeilijker. We zitten op de knietjes, maar we komen uiteindelijk weer helemaal overeind."

Sporthal De Mijse is nu het epicentrum van het kermisweekend. Over die hal is nogal wat gesteggel geweest. Die zou namelijk net als andere sportvoorzieningen in de gemeente bij Alkmaar Sport in beheer komen. Er lag daarna een renovatieplan met een flink prijskaartje. Voor gemeente Alkmaar werd dat iets te gortig en dus hebben de dorpsbewoners besloten het dan zelf maar in beheer te nemen.

Handige mensen

"We doen het natuurlijk samen met de gemeente Alkmaar die ons financieel ook helpt", vertelt Groot. Dat is ook wel nodig want het dak moet nodig vervangen worden."Het dorp zorgt er uiteindelijk voor dat de boel blijft draaien. De sporthal hebben we zelf gebouwd en ook nu staan er mensen voor ons klaar. Er wonen een hoop handige mensen in het dorp waardoor we de kosten kunnen drukken."

Ook op de kermis is te zien hoe het talent van inwoners ten volle wordt benut. Zo staat Angelique van Etten, de voormalige eigenaar van 's Lands Welvaren, ronduit perfecte biertjes te tappen. "Dit is zo'n fantastisch feest voor Schermerhorn. Het voelt als thuiskomen. We hebben een prachtige zaal én op deze manier blijft het dorp bij elkaar."

NH Nieuws was zaterdag te kermis in Schermerhorn, bekijk hieronder de beelden