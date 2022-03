Einde Prutmarathon klap voor dorpsleven: "Belangrijk orgaan kwijt, maar we leven nog"

Het is opnieuw een grote klap voor het dorpsleven van Schermerhorn: de heroïsche Prutmarathon, het hoogtepunt tijdens de kermis, houdt op te bestaan. Al eerder sloot café 's Lands Welvaren en de vraag is dan ook of het dorp niet doodbloedt. "De dorpelingen zijn weerbaar en veerkrachtig, die krijg je er niet onder", aldus organisator Robin de Vries.

Hoewel er genoeg weiland en slootjes zijn te vinden rondom Schermerhorn, zit een herstart er op een andere plek niet in. "Er zijn te weinig slootjes die dicht bij elkaar liggen of juist te ver weg. Je wilt er ook geen hardloopwedstrijd van maken. Ook heb je te maken maken met natuurgebieden die beschermd moeten worden"

Als je door het weiland loopt, waar de race normaal wordt georganiseerd, herken je het ook nauwelijks terug. Waar het land eerst eigendom was van drie verschillende boeren, is het nu in eigendom van één boer. Die heeft het verkaveld, waardoor veel sloten zijn gedempt. "Voor ons jammer en pijnlijk, maar we begrijpen het ook. De boer heeft een bedrijf waar hij elke dag mee bezig is, wij hebben een evenement wat maar een keer per jaar plaatsvindt."

Het was voor iedereen even schrikken: de organisatie van de Prutmarathon van Schermerhorn, de moeder aller prutraces, zet een punt achter een traditie van meer dan veertig jaar. "Van de 21 sloten hebben we er nog maar 3 over", vertelt Robin de Vries van de organisatie. "Dat is te weinig om een prutwaardige race te organiseren."

Rogier Borsjes was ruim twintig jaar de vaste omroeper tijdens de Prutrace. Hij plande zelfs speciaal zijn vakanties om het evenement. Zijn vader begon ooit als omroeper bij de Prutmarathon en hij nam het stokje over. "Het was nog best lastig om de deelnemers te herkennen en ik had zelf ook tot diep in de nacht op de kermis gestaan dus dat was niet altijd makkelijk", vertelt hij lachend aan NH Nieuws.

Vitaal

Ook Borsjes begrijpt dat het organiseren van het evenement niet meer mogelijk is, maar het is wel een flinke knauw voor het dorpsleven. "Al eerder zijn we de harddraverij en de wielerronde kwijtgeraakt en nu dus de Prutmarathon. Er zijn een aantal belangrijke organen uit het lichaam van Schermerhorn gerukt, maar we blijven leven en vitaal. We hebben nog genoeg activiteiten en vrijwilligers dus we komen er wel bovenop."

En zo denkt organisator Robin de Vries er ook over. "We zijn nu bezig om de kermis toch te organiseren maar dan in sporthal De Mijze. Schermerhorn is gewend om zelfstandig met de mensen leuke activiteiten te organiseren, dus we hoeven niet bang te zijn dat het dorp doodbloedt. Er staan altijd mensen op om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid overeind blijft."