Prutmarathon stopt na bijna halve eeuw definitief: "Einde van een tijdperk"

Na 42 edities is er een eind gekomen aan de Prutmarathon in Schermerhorn. De wedstrijd waarbij deelnemers door tal van blubberige slootjes ploeteren, kon de afgelopen twee jaar al niet doorgaan vanwege het coronavirus. Inmiddels heeft het bestuur moeten concluderen dat het land waarover de tocht trekt zo veranderd is, dat een 'prutwaardige race' er niet meer in zit.

"Voorheen was het land waarover de tocht ging van drie boeren. Inmiddels is het van één boer die heeft besloten het land te verkavelen waardoor de indeling is veranderd", vertelt secretaris van bestuur Robin de Vries.

"Het oude parcours is dus grotendeels verdwenen. Een alternatief parcours is door de verkaveling ook weg en veel sloten liggen droog. We kunnen geen prutwaardige marathon meer garanderen. Na veel wikken en wegen hebben we besloten om dan maar te stoppen met de Prutrace."

Tijdperk

Voor De Vries was het lastig om het besluit te nemen. "Het is toch het einde van een tijdperk. De beslissing was ook niet snel. We hebben heel wat gewikt en gewogen. Je gevoel zegt dat je niet op wil geven, maar je verstand zegt dat het gewoon niet anders kan."

Hij benadrukt dat de boer over wiens land de toch liep, welwillend was om mee te denken naar een oplossing: "We hebben met hem om de tafel gezeten en hij probeerde echt met oplossingen te komen. Hij heeft natuurlijk een ander belang dan wij en dat is logisch. We hebben echt geen kwaad woord over hem te zeggen en zijn juist dankbaar dat we zo lang van zijn land gebruik konden maken."