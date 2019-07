'Modderkoning' Gerwin gaat weer voor winst bij jaarlijkse Prutmarathon in Schermerhorn

SCHERMERHORN - Zwaar, smerig en heel veel drek: zondag staat het jaarlijkse modderspektakel in Schermerhorn weer op de rol. Iedereen kan meedoen aan de zogeheten Prutmarathon, maar voor de fanatiekste deelnemers geldt het als Open Nederlands Kampioenschap. Topfavoriet Gerwin Groot won 'm al zeven keer en gaat - uiteraard- proberen om zijn titel te prolongeren.

"Het is een uitdaging en een uitputtingsslag", zo vat de Schermerhorner de wedstrijd samen in gesprek met NH Spitstijd. Deelnemers rennen één of meerdere rondjes van zo'n 1.200 meter door een weiland en passeren ondertussen meer dan twintig sloten vol met modder en drek.

'Niet fris'

En ja, die sloten zijn wel echt heel vies. "Het zijn van die boerenslootjes", aldus Gerwin. "Daar staat 15 centimeter water in, en daaronder nog een veel diepere laag bagger. Dus je kan je wel voorstellen dat het niet echt fris is."

Toch heeft de zevenvoudige winnaar daar geen problemen mee. "Ik vind het niet echt smerig, hoef niet te kokhalzen of zo", lacht hij. "Drie of vier dagen later vind je nog modder in je oren. En als je gaat zweten, ruik je de bagger ook weer."

Snel uit de sloot

De sportman vermoedt dat zijn sterke bovenarmen hem een flink voordeel geven. "Laat ik vooropstellen dat ik een goede conditie heb, maar iedereen kan rennen. Het is zaak om zo snel mogelijk uit de sloot te komen en daar pak ik de winst op."

Gerwin geeft een deel van zijn geheim prijs: "Je moet grip zoeken met je armen en vingers. Die walkanten worden spekglad. Als je grip hebt moet je jezelf omhoogtrekken en zo snel mogelijk met je knieën aan de kant, om zo door te klauteren."

Of het hem gaat lukken om voor de achtste keer 'modderkoning' te worden, moet zondag blijken. "Maar ik ga weer m'n uiterste best doen."

Benieuwd hoe zo'n Prutmarathon in zijn werk gaat? Bekijk hieronder een reportage van vorig jaar: