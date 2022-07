De Peiling: ik maak gebruik van de koopavond

Overvolle winkels, straten vol mensen die met tassen vol inkopen lopen te sjouwen: zo zag de gemiddelde winkelstraat er een paar jaar geleden uit op donderdagavonden uit. Maar de koopavond is niet meer wat het geweest is; steeds vaker gooien winkels 's avonds de boel dicht. Hoe zit dat me jou? Maak jij nog wel eens gebruik van de koopavond?

Uitgestorven is het niet, maar het straatbeeld is wel drastisch veranderd. Overvolle winkels op de donderdagavond hebben plaatsgemaakt voor halflege winkelstraten. Winkels mogen in principe tot 22.00 uur openblijven, maar lang niet alle winkels maken daar nog gebruik van.

Deels heeft het eerder sluiten van winkels te maken met de enorme personeelstekorten waarmee winkeliers te kampen hebben. Ook zijn er steeds minder bezoekers in de stad te vinden. Dit komt onder andere doordat mensen door de coronapandemie gewend zijn geraakt aan kortere winkeltijden en online shoppen. Zo'n half open winkelstraat kan een sneeuwbaleffect veroorzaken, vrezen sommige winkeliers.

Contracten

Niet alle winkeliers hebben het echter voor het kiezen. Zo is in oude contracten vaak nog vastgelegd dat de winkeleigenaar zelf mag kiezen of ze wel of niet open gaan. In nieuwe contracten is dit niet meer zo: open zijn tijdens koopavonden is in dat geval verplicht.

