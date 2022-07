Steeds minder winkelpubliek op koopavonden: "Bijna iedereen is dicht"

Lege winkelstraten en gesloten winkels: steeds minder ondernemers blijven open op koopavonden, door een gebrek aan animo. Vooral kleinere en nieuwe ondernemers besluiten niet open te gaan op koopavonden, omdat het niet meer rendabel is. Soms tot ergernis van grotere winkels die wél openblijven, in steeds legere binnensteden.

De Kleine Noord in Hoorn - Jorik Simonides

Marie-France Schutz is met haar mannenkledingzaak een van de laatste winkels aan het Kleine Noord in Hoorn die openblijft op koopavonden. Naar eigen zeggen als stukje service naar haar klanten, maar ook omdat het nog altijd rendabel is. "Wij hebben veel vaste klanten, vaak mannen die overdag werken en 's avonds naar onze winkel komen." Andere winkels met vaste klanten zien ook nog genoeg vraag naar koopavonden. Bij hardloopwinkel Runners World in Hoorn komt nog altijd een 'vrij gerichte groep mensen shoppen', ziet medewerker Menno Bakker. Toch is het aantal deelnemende winkels in de stad schrijnend, volgens hem.

Quote "Bijna iedereen is dicht in onze straat, het voelt dan niet veilig om als enige wel open te gaan" Wendy Zeeman, eigenaar Charel Fashion

Zo besloot de Hoornse Wendy Zeeman, eigenaar van kledingzaak Charel Fashion, helemaal te stoppen met koopavonden. "Met corona moesten we gedwongen stoppen, daarna hebben we het niet meer opgepakt. Bijna iedereen is dicht in onze straat. Het voelt dan ook niet veilig om als enige wel open te gaan. Bovendien was het niet meer rendabel." Het gevolg is een sneeuwbaleffect: nieuwe ondernemers besluiten aanvankelijk ook niet open te gaan en klanten blijven steeds meer achter, door de lege binnensteden. De Medemblikse dierenwinkel Furry Friends opende in 2015 haar deuren, maar zag al direct geen markt voor koopavonden in de stad, vertelt eigenaar Jolanda. "Toen we een aantal jaar openwaren bleven we af en toe eens rondkijken in de stad, hoe druk het 's avonds bleef. Het viel ons meteen op dat er amper animo voor koopavonden is. Daarbij: we zijn zes dagen per week van 10:00 tot 18:00 uur open, dat vind ik wel genoeg." Ruimere openingstijden Die steeds ruimere openingstijden, zorgen ook voor een afnemende vraag naar koopavonden, vermoedt Linne van Straten, voorzitter van Ondernemers Stad Hoorn. "Mensen kunnen winkelen wanneer ze willen. 24/7 online, maar ook steeds vaker op zaterdagen of zondagen. Klanten gaan niet vaker naar de stad, alleen op meer gespreide momenten."

Quote "Het aangetrokken toerisme zorgt gelukkig voor een opleving" Marieke Schooneman, Ondernemersvereniging Enkhuizen

In Enkhuizen is de situatie niet veel anders, ziet Marieke Schooneman van de ondernemersvereniging daar. "Na corona hebben veel mensen hun weg naar bijvoorbeeld online winkelen gevonden. Dat merken we vooral op de koopavonden. Gelukkig is het toerisme wel weer wat aangetrokken, dat zorgt voor een opleving." Lege stad helpt niet Ondernemers die wél open blijven, balen van ondernemers die anders besluiten. "Ik vind het irritant dat ondernemers dichtgaan", vertelt Rob Oostland van de Hoornse kledingzaak Kelly Fashion. "Ik zou het verstandiger vinden als winkels gewoon opengaan." Schutz vervolgt: "Ik begrijp het ook niet helemaal. We hebben nog wel wat in te halen, na alle weken dat we door corona dicht moesten. Ik vind het ook een stukje service naar je klanten toe. Als mensen naar de stad komen en de helft van de winkels is dicht, dan helpt dat niet."