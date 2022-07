Vaandeldrager Rembrandt trekt volle zalen in Alkmaars museum: "Dit is echt uniek"

Rijen voor de kassa van het Stedelijk Museum in Alkmaar: ze zijn het niet gewend maar door de komst van De Vaaldeldrager van Rembrandt van Rijn is het drukker dan ooit. Het schilderij uit 1636 is op tournee en doet alle provincies aan. Het museum in Alkmaar is ook uitverkoren om het werk tentoon te stellen. "Rembrandt is van de buitencatagorie, als je die in je museum hebt is dat uniek". aldus conservator Christi Klinkert.

Toen conservator Christi Klinkert hoorde dat het schilderij op tournee zou gaan, sloeg ze meteen toe. Er werd gemaild en meteen een plan bedacht. "We hadden een goed verhaal, we wisten dat onze Alkmaarse Rembrandt, Caesar van Everdingen, ook een Vaandeldrager heeft geschilderd."

"We konden dat werk van een particulier lenen en we laten ze nu allebei zien. Ik denk dat dat wel heeft meegespeeld in de keuze voor Alkmaar. Ook ons moderne gebouw, goede beveiliging en ons stabiele klimaat henben natuurlijk een rol gespeeld."

Zelfportret?

Op het doek is een trotse vaandeldrager te zien. Of de man die is afgebeeld ook Rembrandt zelf is, is nog maar de vraag. Kunsthistorici zijn het daar nog niet over eens. Volgens Klinkert wilde Rembrandt met het doek laten zien wat hij in z'n mars had.

"Hij werkte eerst in dienst van een ander maar vanaf 1635 kreeg hij zijn eigen werkplaats. Hij wilde meer opdrachten en je zou dit kunnen zien als een soort advertentie. Kort daarop kreeg hij ook de opdracht om De Nachtwacht te schilderen."

Geld in het laatje

In het zaaltje dat speciaal is ingericht voor De Vaandeldrager is het muisstil. Vol bewondering kijken de bezoekers naar het werk. Voor het Stedelijk Museum van Alkmaar betekenen al die extra bezoekers ook geld in het laatje.

"We staan echt te juichen, naast het feit dat we nu voor het eerst een Rembrandt kunnen laten zien, betekent het ook extra bezoekers en die kunnen we na de lockdownperiode wel gebruiken", aldus Klinkert. "Je hoopt dat ze in de toekomst nog eens terugkomen."

NH Nieuws sprak met enthousiaste bezoekers die speciaal naar het Stedelijk Museum waren gekomen om De Vaandeldrager te bewonderen: