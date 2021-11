Stedelijk Museum Alkmaar heeft 'pronkstuk' bij elkaar: 'Vandaag eten we taart'

Het was anderhalve week geleden nog even spannend of er wel genoeg puzzels verkocht zouden worden, maar dat is vandaag gelukt. Het Stedelijk Museum Alkmaar heeft genoeg geld bij elkaar gekregen om een groot kunstwerk aan te kopen dat al heel lang op het wensenlijstje stond. "Ik verwacht dat we vandaag aan de taart gaan om het te vieren", vertelt museumwoordvoerder Eva Groentjes aan NH Nieuws.

Het gaat om een werk van de in 1616 in Alkmaar geboren schilder Emanuel de Witte. Het Stedelijk zocht al lange tijd naar een mooi werk van hem, maar dat bleek nog niet zo makkelijk. Dit komt omdat de schilder niet altijd even consistent schilderde. "We wachtten al die tijd op die éne klapper en dit is hem", vertelde conservator Christi Klinkert eerder aan NH Nieuws. "Het is echt een monumentaal schilderij. Het is groot, het is goed; dit is onze buitenkans."

Het was voor het eerst dat het museum een inzamelingsactie hield om een schilderij aan te kopen. Vereniging Rembrandt en het Mondriaan Fonds hielpen al voor een groot deel met de aanbetaling en de laatste 25.000 euro moest worden opgebracht door middel van een inzameling. Dit gebeurde door puzzels te verkopen met daarop de schildering – het interieur van de niet-bestaande kerk – van De Witte.

In de buidel tasten

In de weken daarna was het 'erop of eronder' voor het museum: "De vorige keer dat we elkaar spraken was het echt spannend of het wel ging lukken", zegt woordvoerder Eva Groentjes. "Toen moesten we nog zo'n 8.000 euro bij elkaar krijgen en we merkten dat de aandacht verslapte." Toch is het geld uiteindelijk ruim voor de deadline van 26 november binnen. "Onder andere grote bedrijven in de regio hebben flink voor ons in de buidel getast", licht de woordvoerder toe.

Hierdoor kan de aankoop in gang gezet worden: "Dat is een heel tijdrovend traject, ook omdat de particuliere verkoper niet in Nederland woont. Het is misschien nog net niet zo ingewikkeld als een huis kopen, maar het komt in de buurt." Maar daar merken museumbezoekers niets van, vertelt Groentjes. Het schilderij, dat het museum al in bruikleen heeft en nu nog in een aparte ruimte wordt tentoongesteld, hangt binnenkort tussen de rest van de collectie.

"We zijn iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen enorm dankbaar", besluit Groentjes. "Zij hebben meegeholpen dit prachtige werk voor iedereen toonbaar te maken."