Stedelijk Museum Alkmaar heeft nog vier weken om pronkstuk te kopen: "Wordt spannend"

Het wordt 'hartstikke spannend' of het Stedelijk Museum Alkmaar voor het einde van de maand genoeg geld bij elkaar heeft voor de koop van 'een pronkstuk van een schilderij', vertelt museumwoordvoerder Eva Groentjes. Het museum hoopt een 'echte' Emanuel de Witte in bezit te krijgen en heeft nog zo'n vier weken en 8.000 euro te gaan.

Het museum wil het geld voor 26 november bij elkaar verdienen door puzzels te verkopen met daarop de schildering – het interieur van een niet-bestaande kerk – van De Witte. "Het gaat minder hard dan in het begin en het wordt steeds lastiger, want de mensen die veel met schilderkunst hebben, hebben we voor een groot deel al bereikt", vertelt Groentjes.

In totaal kost het schilderij van de 17e eeuwse Alkmaarder een stuk meer, maar hoeveel dat precies is, deelt het museum liever niet. Vereniging Rembrandt en het Mondriaan Fonds hebben het Stedelijk al geholpen met de aanbetaling.

De klapper

Het schilderij is aan het museum te koop aangeboden door de huidige eigenaar en het museum wil het graag hebben. "In 2017 hebben we al eens een hele tentoonstelling aan Emanuel de Witte gewijd", vertelde conservator Christi Klinkert eerder aan NH Nieuws. "Hij is in 1616 in Alkmaar geboren en getogen en wij laten graag schilders zien voor wie onze stad een belangrijke rol heeft gespeeld."

Het Stedelijk zocht al lang naar een mooi werk van de schilder, maar dat bleek nog niet zo makkelijk. Dit komt omdat de schilder niet altijd even consistent schilderde. "We wachtten al die tijd op die éne klapper en dit is hem", aldus Klinkert. "Het is echt een monumentaal schilderij. Het is groot, het is goed, het heeft een kerkinterieur, de juiste lichtval; dit is onze buitenkans."

Erop of eronder

Volgens Groentjes is het 'erop of eronder': "De inzamelingsactie loopt officieel tot 26 november. Dan moeten we het geld bij elkaar hebben." Mocht dat onverhoopt niet lukken, 'houdt het wel een beetje op', aldus Groentjes. "Natuurlijk gaan we dan alle plannen die nog enigszins mogelijk zijn uit de kast trekken. Maar belangrijke relaties van ons hebben al zoveel gedaan, we zouden ons erg bezwaard voelen om nog een keer aan te kloppen."

Het schilderij is momenteel al te zien in het Stedelijk, waar het in een aparte ruimte hangt. "Hierdoor kun je als bezoeker pas écht de betovering van het schilderij voelen", zegt Groentjes. "Dan is het meteen duidelijk waarom we het zo graag willen hebben."