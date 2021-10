Stedelijk Museum Alkmaar hoopt met inzameling 'lot uit de loterij' binnen te halen

Het lijkt erop dat het Stedelijk Museum binnenkort een pronkstuk rijker is. Het museum probeert al tijden 'een mooi kerkinterieur' van de Alkmaarse schilder Emanuel de Witte binnen te halen en dat is nu binnen handbereik. Door legpuzzels met het schilderij erop te verkopen, hoopt het museum de laatste 12.000 euro binnen te halen. "We hebben het natuurlijk nog niet, maar als dit lukt hebben we echt een lot uit de loterij."

"In 2017 hebben we al eens een hele tentoonstelling aan Emanuel de Witte gewijd. Hij is in 1616 in Alkmaar geboren en getogen en wij laten graag schilders zien voor wie onze stad een belangrijke rol heeft gespeeld", vertelt museumconservator Christi Klinkert aan NH Nieuws. "Het bijzondere is dat wij nog geen enkel schilderij van hem in onze collectie hebben."

Het schilderij - het interieur van een niet-bestaande kerk - is aan het museum te koop aangeboden door de huidige eigenaar. Die had het werk tijdens de expositie in 2017 in bruikleen gegeven aan het Stedelijk. "We wachtten al die tijd op die éne klapper en dit is hem", vertelt Klinkert vrolijk. "Het is echt een monumentaal schilderij. Het is groot, het is goed, het heeft een kerkinterieur, de juiste lichtval; dit is onze buitenkans."

'Het wordt een beetje van ons allemaal'

Hoeveel het schilderij kost deelt de conservator liever niet, maar 'het is een behoorlijk bedrag'. Daarom hebben Vereniging Rembrandt en het Mondriaan Fonds het Stedelijk al geholpen met de aanbetaling. De laatste 25.000 euro moet worden opgebracht door middel van een inzameling. Op moment van schrijven staat de teller op 13.670 euro, wat betekent dat er nog een kleine 12.000 euro moet worden opgehaald. Dit doet het museum met de verkoop van legpuzzels.

"Daarop kunnen mensen meteen zien waarom wij het zo graag willen hebben", vertelt Klinkert. "Kijk hoe het zonlicht in zo'n kerk twinkelt. Op de zuilen, op de grond en in het raam. Dat kon De Witte echt ongelooflijk goed."

Het schilderij hangt momenteel in een apart zaaltje. Het museum probeert de koop nog dit jaar rond te maken: "We hebben afgesproken dat we eind november de actie afsluiten." Hiermee wordt het schilderij 'een beetje van ons allemaal', zegt Klinkert. "Als wij het kunnen kopen komt het in het beheer van gemeente Alkmaar en voorkomen we dat een stukje Alkmaarse geschiedenis in een privécollectie, wellicht buiten Nederland, terecht komt."

Vandaag is het Stedelijk Museum vanwege Alkmaar Ontzet gratis te bezoeken.