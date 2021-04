Stedelijk Museum Alkmaar brengt kunstcollectie naar de klas

Stedelijk Museum Alkmaar is alweer maandenlang gesloten voor publiek en ook voor scholen zit een bezoek aan het museum er voorlopig niet in. De collectie gaat daarom dit voorjaar de deur uit; het museum organiseert bezoeken aan basisschoolklassen met museumstukken uit de stadscollectie van Alkmaar met het lesprogramma Stedelijk Museum Alkmaar On Tour.