Schilderij Vissersvrouwen is weer terug: "Het is nog mooier dan ik dacht"

Het schilderij Vissersvrouwen is vandaag aangekomen bij het Museum van Egmond in Egmond aan Zee. Het felbegeerde doek kon dankzij een inzamelingsactie worden aangekocht en is vanaf zaterdagmiddag te bewonderen. "Ik ben trots op onze inwoners, we gaan ze allemaal op de koffie vragen", aldus initiatiefnemer Carla Kager.

In de video hieronder is te zien hoe de Egmondse Vissersvrouwen weer thuiskomen.

Het werk is omstreeks 1925 gemaakt door kunstschilder Roeland Koning. In het museum zijn naast de Vissersvrouwen nog elf andere werken van hem te bewonderen. Om het doek aan te kunnen schaffen was 25.000 euro nodig. De gemeente heeft de helft betaald. De rest is bij elkaar gebracht door inwoners van Egmond aan Zee en andere mensen die het museum een warm hart toedragen.

Volgens Carla Kager hoort het doek thuis in Egmond aan Zee. Op het schilderij staan namelijk drie vissersvrouwen uit het dorp en dat is uniek. "Er zijn geen schilderijen bekend waar Egmondse vissersvrouwen op staan. Naast dat het prachtig is geschilderd, vertelt het ook iets over onze geschiedenis. De vrouwen hadden een zwaar leven en moesten maar afwachten of hun mannen en zoons veilig terug zouden keren van zee."

Geheel in stijl werd het schilderij door drie dames in klederdracht en met muziek van een accordeoniste verwelkomd. Anton Gul, van transportbedrijf Gul, had de eer om het werk op te halen bij een particulier in Amersfoort. "Het hing daar niet op een waardige plek. Ik ben blij dat ik het thuis mocht brengen. Hier is het helemaal op zijn plek."

Hartverwarmend

"We hadden dit helemaal niet verwacht", vertelt Kager glunderend aan NH Nieuws. "We dachten dat we wel een jaar bezig zouden zijn, maar het was al in drie weken rond. Er zijn zoveel mensen die allerlei initiatieven hebben georganiseerd om geld binnen te halen. Dat is echt hartverwarmend."

Vanaf zaterdag is het schilderij elke middag bij museum van Egmond te bewonderen. Alle gevers zijn welkom voor koffie en een praatje bij de Vissersvrouwen. Kager is trots dat haar missie geslaagd is. "We moeten het schilderij nog mooi uitlichten, maar dat komt wel goed. Het is nog mooier dan ik verwacht had."