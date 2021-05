Egmonds museum wil vissersvrouwen naar huis halen: "Het hoort thuis in Derp"

Op het schilderij staan drie vissersvrouwen, met gezichten waaraan hun zware leven is af te lezen, met op de achtergrond het dorp Egmond aan Zee. Het is volgens Carla Kager, vrijwilliger bij Museum van Egmond, de combinatie van mooie schilderkunst en rauwe geschiedenis die het schilderij zo uniek maakt. Kager doet er alles aan om het doek terug te krijgen waar het volgens haar thuishoort. "We mogen deze kans niet door onze vingers laten glippen."

Het schilderij 'Vissersvrouwen' van Roeland Koning - Foto: Simonis & Buunk Ede

Het doek, in omstreeks 1925 gemaakt door Roeland Koning, heeft al een flinke wereldreis achter de rug. Via Amerika kwam het uiteindelijk bij een particuliere kunstliefhebber terecht. Die biedt het nu te koop aan voor de prijs waar hij het destijds voor kocht: 25.000 euro. Een flink prijskaartje. "Het is voor ons als klein museum eigenlijk niet te betalen en we hebben lange tijd geaarzeld, maar het zijn onze vissersvrouwen en het hoort thuis in Derp. We moeten alles op alles zetten om het hier te krijgen." Kerkhof Kager is al flink wat jaren bezig met het schilderij. Ze schreef al eerder een boek over kunstenaar Roeland Koning en maakte een expositie met zijn schilderijen. "Het is met veel mededogen geschilderd", vertelt ze aan NH Nieuws. "De kunstenaar kende de verhalen van de vrouwen." "Die vrouwen hadden een ontzettend zwaar leven. Hun mannen waren op zee en ze moesten maar afwachten of die levend terugkwamen. Het was in die tijd heel normaal dat je de helft van je gezin of meer naar het kerkhof moest brengen." Tekst loopt door onder de foto

Carla Kager van Museum van Egmond - Foto / RTV80

Volgens Kager is het schilderij belangrijk voor de geschiedenis van Egmond aan Zee. Het waren geëmancipeerde vrouwen die er vaak alleen voor stonden. En hoewel het dorp voor veel kunstenaars een inspiratiebron was, zijn er geen schilderijen bekend waar Egmondse vissersvrouwen op staan. "Veel schilders kozen voor mooie dienstmeisjes als onderwerp. Ook fantastisch hoor, maar deze schilder koos er - net als Van Gogh - voor om gewone mensen te schilderen. Hij maakte ze ook niet mooier dan ze waren. Koning heeft hier maar vier jaar gewoond, maar de mooiste werken van z'n leven gemaakt." Argusogen Om het geld bij elkaar te krijgen, gaat Kager binnenkort langs de gemeente om daar hopelijk een flink bedrag los te peuteren. Ook roept ze via de website van het museum Egmond-liefhebbers op om geld te doneren. Daarop wordt al heel positief gereageerd maar er wordt ook met argusogen naar de gemeente Bergen gekeken. "Behalve mooie reacties krijgen we regelmatig te horen dat de gemeente ook veel geld aan museum Kranenburgh in Bergen geeft en dat ze nu ook voor Egmond aan Zee de portemonnee kunnen trekken. Maar zo eenvoudig is het niet. Laten we ons vooral niet afzetten tegen museum Kranenburgh." Ze heeft er vertrouwen in dat ze bij de gemeente Bergen nog wel een potje kunnen vinden. De inwoners van Egmond aan Zee zijn volgens haar in ieder geval enthousiast. "Er was meteen al iemand die duizend euro stortte, dat is een mooi begin. Er zijn ook al een paar mooie toezeggingen gedaan. Je merkt wel echt dat het begint te leven in het derp."