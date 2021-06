Vissersvrouwen komen terug naar Derp: "Mooi dat zoveel mensen betrokken zijn"

Het schilderij Vissersvrouwen komt terug naar Egmond aan Zee. Museum van Egmond was een inzamelingsactie gestart om de benodigde 25.000 euro op te halen. De gemeente had al toegezegd om de helft te betalen. De andere helft is nu binnen. "Het heeft ons overrompeld hoe snel dit is gegaan", aldus Carla Kager van het museum.

Volgens Carla Kager hoort het doek thuis in Egmond aan Zee. Op het schilderij staan namelijk drie vissersvrouwen uit het dorp en dat is uniek. "Er zijn geen schilderijen bekend waar Egmondse vissersvrouwen op staan. Naast dat het prachtig is geschilderd, vertelt het ook iets over onze geschiedenis."

En dat heeft Kager geweten ook. Het schilderij was het gesprek van de dag in Derp en het geld was binnen een mum van tijd binnen. Zo heeft onder andere de groep die het oud papier ophaalt een flinke duit in het zakje gedaan. Maar ook twee dames in klederdracht zijn met de collectebus rondgegaan. "Het is mooi om te merken dat er zoveel betrokkenheid in het dorp is. Daar sta je van tevoren helemaal niet bij stil."

Opknappen

Het is, volgens Kager, nog lastig te zeggen wanneer het schilderij te bewonderen is in Museum van Egmond. Bij de gemeente moeten er namelijk eerst nog de papieren in orde worden gemaakt om de andere helft van het bedrag te storten. "Dat is wel jammer maar we zijn al lang blij dat ze mee willen betalen om het schilderij naar Egmond aan Zee te halen."

Het bedrag is dus binnen, maar de inzameling blijft nog steeds lopen. Want zo'n mooi schilderij verdient ook een mooie plek en daarom is besloten het extra geld te gebruiken om de ruimte op te knappen waar het doek komt te hangen. "We willen mooie verlichting aanschaffen zodat het schilderij mooi tot z'n recht komt."