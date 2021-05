Raad Bergen wil portemonnee trekken voor het schilderij Vissersvrouwen

De voltallige gemeenteraad van Bergen wil meebetalen om het schilderij Visservrouwen naar het Museum van Egmond te halen. Om het doek te kunnen kopen is het museum een inzamelingsactie gestart om de benodigde 25.000 euro op te halen. In een motie die vanavond wordt behandeld, verzoeken alle partijen de gemeente om een flinke duit in het zakje te doen.

Het idee is dat de gemeente het bedrag, dat het museum zelf weet op te halen, verdubbelt. Er is dus nog 12.500 euro nodig om het schilderij te kunnen kopen. "Dat is geweldig nieuws", vertelt Carla Kager, vrijwilliger van het museum aan NH Nieuws. "De motie moet formeel nog wel worden aangenomen, maar dit kan toch eigenlijk niet meer mis?"

Het doek, omstreeks 1925 gemaakt door Roeland Koning, heeft al een flinke wereldreis achter de rug. Via Amerika kwam het uiteindelijk bij een particuliere kunstliefhebber terecht. Die biedt het nu te koop aan voor de prijs waar hij het destijds voor kocht: 25.000 euro.

Uniek

Volgens Carla Kager hoort het doek thuis in Egmond aan Zee. Op het schilderij staan namelijk drie vissersvrouwen uit het dorp en dat is uniek. "Er zijn geen schilderijen bekend waar Egmondse vissersvrouwen op staan. Naast dat het prachtig is geschilderd, vertelt het ook iets over onze geschiedenis."

Hoewel de gemeente Bergen vanavond pas een besluit neemt, heeft Kager het volste vertrouwen dat al het geld bij elkaar komt. "Dit is natuurlijk een enorme stap in de goede richting. We hebben al een aantal toezeggingen, maar we hopen dat door deze bijdrage van de gemeente nog meer Egmond-liefhebbers enthousiast worden om te doneren."