Gierende inflatie, direct kopen bij de boer steeds interessanter

Eén plek om producten direct van het land te kopen, is de Fruittuin van West in Amsterdam. Daar kun je als consument zelf de aardappelen uit de grond halen, eigenhandig de bessen van de struik plukken of de kippeneieren uit het hok halen. "Het is onze insteek om mensen te laten zien waar ons voedsel vandaan komt", vertelt Eva Zweers. "En omdat we veel oog hebben voor de bodem en een gezond ecosysteem is de kwaliteit van onze producten heel hoog. Bovendien is het allemaal in harmonie met de natuur en de mens."

Zweers geeft zelf hoog op over de smaak van de diverse producten die hier te oogsten zijn, zoals de aardappels. "We bewerken de grond hier amper en we gebruiken ook geen pesticiden", legt ze uit. "Daardoor is zo'n aardappel gewoon veel voller van smaak."

Kopen bij de boer stuk goedkoper

Maar is het ook goedkoper om direct bij de teler of de boer te kopen? Een kleine rondgang langs verschillende boerenverkooppunten levert in ieder geval een voordelig beeld op. Bij Smit's Boer & Goed in Stompetoren bijvoorbeeld. Hier kosten zes eieren € 1,80, waar je in de supermarkt voor hetzelfde doosje al snel € 3,00 betaalt.

Voor een liter melk betaal je bij de boer in Stompetoren € 1,-. In de supermarkt ruim twee keer zoveel. En ook de prijs voor een kilo aardappelen is bij Smit's de helft lager vergeleken met wat de grootgrutter er voor vraagt.