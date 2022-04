Inflatie net zo hoog als in 1976: bijna 10 procent

We hebben het allemaal wel gemerkt: veel is duurder, maar we moeten bijna een halve eeuw terug om de inflatie te vergelijken met de prijsstijgingen nu. Sinds het voorjaar van 1976 is dat namelijk niet zo hoog geweest. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie kwam afgelopen maand uit op 9,7 procent. Vooral de energieprijzen stegen flink (157 procent). In april 1976 was de inflatie net nog een tikkie hoger: 9,8 procent.