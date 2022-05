West-Friezen kiezen voor korte keten: "Geef de boer geld voor z’n waar"

Steeds meer Nederlanders gaan in steden wonen, ver van het platteland en daarmee ver van de voedselproductie. Volgens Van der Sloot kunnen veel mensen zich daarom ook niet meer 'identificeren met het platteland'. "Ze weten niet waar hun voedsel vandaan komt. En dat is zonde, omdat er steeds meer animo is voor vers, gezond en lokaal voedsel. Direct van de boer."

Sympathie voor de boeren had ze al. Van der Sloot groeide op tussen de velden en boeren. Eerst in Steenwijk, nu in Enkhuizen. Een stad omringd door het platteland. "Ik was altijd al geïnteresseerd in het leven van een boer. Ze zijn heel open en behulpzaam."

"Uit pure noodzaak en gewoonte", geeft Lian van der Sloot (44) als antwoord op de vraag waarom ze de supermarkt zoveel mogelijk vermijdt. "Ik lust geen melk uit de supermarkt, die is bewerkt. Melk is gewoon veel lekkerder en puurder als je het vers drinkt."

In de winter zijn er bijvoorbeeld spruitjes en boerenkool, boordevol vitamine C. Iets wat ons lichaam dan nodig heeft. En in de lente zijn er komkommers en tomaten, rijk aan water. "Waarom zou je dat omdraaien of omgooien? Het staat in balans met elkaar, zo werkt de natuur. Het enige wat wennen is, is dat je creatief moet zijn met koken", zegt Van der Sloot lachend. "Maar ook dat is leerzaam."

Welke producten dat dan zijn, is afhankelijk van het seizoen. "Dat vind ik het mooie hieraan. Het maakt mensen bewust. Niet alle groenten en fruit zijn het gehele jaar door te krijgen, zoals in de supermarkt."

Maar Van der Sloot is niet de enige. In 2002 verhuisde Carola Romijn (53) naar Grootebroek. Daar zag ze het 'Keetje', een kleine fruitkwekerij en zorgboerderij in Lutjebroek. Ze aarzelde geen moment en nam een kijkje. "Ik was meteen verkocht, kraakvers van het land. Maar ook omdat ik plasticvrij wil leven en een boer gebruikt dat niet."

'De kwaliteit is beter'

Wat haar meteen opviel, is dat de versheid en kwaliteit beter is. "Neem nou eens een broccoli. Als ik die koop in de supermarkt, dan moet ik het in twee dagen opeten. Maar een broccoli die ik bij een boer haal, kan ik zo'n twee weken bewaren. Dat was voor mij écht een eyeopener. Het is misschien ietsje duurder, maar je krijgt er kwaliteit voor terug."

Voor Romijn is het ook belangrijk om te weten waar het voedsel vandaan komt. "Dat ik de koeien in het weiland zie staan als ik het erf op loop. Dat het vlees bij de slager in Hoogkarspel vers is, zonder hormonen. Want voedsel uit het buitenland, daar heb je geen zicht op."

Er is volgens haar een trend gaande, zeker na corona. De verkoopstalletjes in West-Friesland schieten als paddestoelen uit de grond. En dus neemt Romijn elke week een kijkje. En zelfs als ze iets mist, fietst ze naar de dichtstbijzijnde groenteboer of kaasboer. "Ik koop eigenlijk helemaal niks meer bij de supermarkt, ook omdat het aanbod hier zo breed is. Waarom zou je iets bij de supermarkt halen wat van ver komt, als het ook op een paar kilometer van je deur wordt verbouwd?"