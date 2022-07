Oma Monica bezorgd over vierdaagse lesweek: "Aan de kinderen wordt te weinig gedacht"

Een nijpend tekort aan leraren met een vierdaagse lesweek tot gevolg. De eerste basisschoolkinderen op het speciaalonderwijs krijgen aankomend schooljaar minder les. Oma Monica, wiens kleinzoon met autisme les krijgt op het speciaal onderwijs van DynamicaXL Tjotterlaan, kan het maar moeilijk aanzien en uit haar zorgen in de hoop dat er alsnog iets verandert. En daarmee is zij niet de enige. Ook de gemeente Zaandam roept op tot actie vanuit Den Haag: "Het is een ernstig signaal", laat een woordvoerder weten.

Foto ter illustratie - Oma leert kind lezen - Pexels / Mikhail Nilov

"Het probleem van de school wordt op het bordje van de ouders gegooid", zegt Monica over het nieuws omtrent de vierdaagse schoolweek. Haar kleinzoon met een vorm van autisme krijgt les op het speciaal onderwijs van DynamicaXL aan de Tjotterlaan. Door het nijpende lerarentekort zal hij minder les krijgen. En dat terwijl de kinderen speciale aandacht nodig hebben. Ook de gemeente Zaanstad uit haar zorgen: "Dat scholen zich genoodzaakt voelen om een vierdaagse schoolweek te hanteren, is het zoveelste signaal dat er echt wat moet gebeuren", laat een woordvoerder van de gemeente weten. Alle zeilen bijzetten DynamicaXL Tjotterlaan is niet de enige school binnen het speciaal onderwijs dat moeite heeft de bezetting rond te krijgen. Scholenkoepels in Noord-Holland bevestigen dat er amper leraren te vinden zijn. Zo moet ook Heliomare, waar verschillende scholen voor speciaal onderwijs onder vallen, alle zeilen bijzetten om voldoende leraren te vinden. Eerder maakte NH Nieuws een reportage over de verandering aankomend schooljaar bij DynamicaXL. Tekst gaat door onder de video.

Meer vierdaagse schoolweken verwacht in nieuw schooljaar bij Zaanse scholen - NH Nieuws

"Sinds hij op deze school zit, is hij opgebloeid", vertelt oma Monica over haar kleinzoon. Nu hij aankomend schooljaar minder naar school kan, maakt zij zich ernstige zorgen om zijn welzijn. Ze is bang dat hij van slag raakt. Studiedagen en afwezigheid van leerkrachten hebben al direct effect."Het is dan iedere keer raak. Dat is voor mijn kleinkind niet goed. Aan de kinderen wordt te weinig gedacht." Effect op het hele gezin Volgens de bezorgde oma moet de school regelen dat de kinderen les krijgen en niet de ouders. De vierdaagse lesweek heeft volgens haar effect op het hele gezin. Ook op de andere kinderen: "Het werkt allemaal door." Als oma biedt Monica de ouders van haar kleinzoon graag een helpende hand, maar met haar werk valt het moeilijk te combineren. Ook de werkgever van beide ouders heeft er volgens Monica wel genoeg van. Hoe het gezin de situatie gaat oplossen is nog onduidelijk, maar dat het lastig gaat worden, is een ding dat zeker is.

Quote "Er zal waarschijnlijk iemand minder moeten werken" Monica, bezorgde oma

"Ze zijn er druk voor aan het kijken", licht Monica toe. "Er zal waarschijnlijk iemand minder moeten werken." En dat heeft de nodige financiële gevolgen, legt zij uit. "Het probleem van de school is dan opgelost, maar van alle gezinnen natuurlijk niet." De gemeente Zaanstad geeft aan dat het landelijke lerarentekort zeker hun aandacht heeft. "Als gemeente proberen wij de schoolbesturen zoveel mogelijk te ondersteunen. Zo hebben we samen ingezet op werving, opleiding en begeleiding van zij-instromers en proberen we het onderwijsvak aantrekkelijker te maken met bijvoorbeeld voorrang op woningen." Rijk draait aan belangrijkste knoppen Toch is de invloed van de gemeente volgens de woordvoerder beperkt. "Het Rijk draait hier echt aan de belangrijkste knoppen. Zij gaan ook over de wettelijke verplichte onderwijstijd, waar een school zich aan dient te houden." Zo ook bij de school in Zaanstad. Een echte oplossing heeft Monica niet. Wel denkt ze dat verschillende leerkrachten voor de klas altijd nog beter is dan geen les. "Het lijkt me niet gunstig, maar er zou toch een oplossing moeten zijn, zodat de kinderen wel elke dag naar school kunnen."

Reactie Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs laat telefonisch aan NH Nieuws weten momenteel met het bestuur van DynamicaXL in gesprek te zijn. Bovendien geven zij aan dat de wet een vijfdaagse schoolweek voorschrijft met uitzondering van zeven weken die onder meer kunnen worden ingezet voor studiedagen. Wanneer een school niet aan deze wettelijke eis kan voldoen, moeten zij een plan van aanpak overleggen waarin staat hoe zij het probleem zo snel mogelijk denken op te lossen. Ook moeten zij aangeven hoe kinderen met extra ondersteuningsbehoeften in de tussentijd worden begeleid en hoe zij ervoor zorgen dat de ontwikkeling van kinderen niet onderbroken wordt en de onderwijskwaliteit gewaarborgd blijft. De Inspectie van het Onderwijs houdt rekening met de huidige omstandigheden, maar het aantal lesdagen moet zo snel mogelijk tot het wettelijke niveau van vijf worden teruggebracht.

