De Schoonheid van de Sport: 'Trampolinespringen is mooi, maar jurering geeft gedoe'

Elke sport kent zijn schoonheid, maar ergens is er ook altijd weer een onaantrekkelijke kant te vinden. In aflevering vijf van de zesdelige serie 'De Schoonheid van de Sport' verdiept NH Sport-verslaggever Erik-Jan Brinkman zich in het trampolinespringen.

Jurysport

Trampolinespringen is een jurysport. Dat is dan ook voer voor discussie. "Aan de ene kant is dat de kracht van de sport dat er specialisten naar kijken. Aan de andere kant kan er een hoop gedoe over ontstaan. Dat is de schoonheid, maar ook de zwakte van zo'n sport" , aldus sporthistoricus Jurryt van de Vooren.

Mooij is ook kritisch op zijn sport. "Ik denk wel dat het interessanter kan worden gemaakt voor het publiek om inzichtelijker te maken wat er gebeurt. Nu wint soms iemand met 1.0 verschil. Waar dat dan in zit is voor het publiek lastig te zien."

In deze aflevering komen ook de vele trainingsuren aan bod, net als de kleding en wordt de vergelijking met de strenge turnwereld gemaakt.