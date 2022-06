De Schoonheid van de Sport: atleten in een wereld van power, doping en sexy kleding

Gaat het bij sport enkel en alleen om resultaat halen en winnen of is vermaak minstens zo belangrijk? Die vraag stelt NH Sport-verslaggever Erik-Jan Brinkman zich in de zesdelige serie 'De Schoonheid van de Sport'. In aflevering 3 draait het om de sporters op de atletiekbaan. Waar krijgen zij de grootste kick van?

Sprintster Jamile Samuel reist de hele wereld over om sprintjes van honderd meter te trekken in elf luttele seconden. "Het gevoel van snelheid geeft power. Dat is vet", vertelt de 30-jarige Amsterdamse. "Maar uiteindelijk draait het om een nieuw pr." Menno Vloon behoort tot de beste polsstokhoogspringers en hoopt de magische grens van zes meter te slechten.

Het gaat in de atletiek minstens zo vaak over de donkere kant van de sport. Zijn er verboden middelen gebruikt om tot die uitzonderlijke prestatie te komen? En wat te denken van de weinig verhullende kleding waarin atleten hun sport bedrijven? In welke mate draagt dat bij aan de schoonheid van hun sport? Antwoorden op die vragen krijg je in deze aflevering.

De volgende aflevering van 'De Schoonheid van de Sport' zie je maandag 27 juni om 17.10 uur op televisie. Dan staat zaalvoetbal centraal.