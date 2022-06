De Schoonheid van de Sport: individuele hoogstandjes of is zaalvoetbal een tactisch schaakspel

Elke sport kent zijn schoonheid, maar ergens is er ook altijd weer een minder aantrekkelijke kant te vinden. In aflevering 4 van de zesdelige serie 'De Schoonheid van de Sport' verdiept NH Sport-verslaggever Erik-Jan Brinkman zich in het zaalvoetbal. Hoe gaat deze sport om met resultaat en vermaak?

Vergeleken met veldvoetbal staat zaalvoetbal veel lager in de pikorde. Minder professioneel en het krijgt in de landelijke media slechts zelden aandacht. Het EK afgelopen winter in eigen land moest daar verandering inbrengen. Dat lukte slechts deels. Het zaalvoetbal kreeg een flinke boost door de media-aandacht en prachtige decors in onder andere in de Amsterdamse Ziggodome. Maar veel tv-kijkers en toeschouwers spraken ook over een tactisch schaakspel.

Attractief voetbal

In aflevering 4 van 'De Schoonheid van de Sport' gaan we langs bij ASV Lebo. De Amsterdamse zaalvoetbalvereniging behoort tot de betere clubs van Nederland en heeft met trainer Zaid el Morabiti een icoon rondlopen. De 119-voudig international streeft naar vermaak voor het publiek. "Ik heb niks aan breedtepassjes en save spelen. Attractief voetbal, hoog bal tempo en veel acties maken."

Kharchouch

Verder komt ook oud-Telstar speler Reda Kharchouch aan het woord. "De bal blijft constant rollen, dus je bent hele tijd naar voetbal aan het kijken." Toch kraakt de Amsterdamse goaltjesdief van FC Emmen ook wat kritische noten over het zaalvoetbal. "Ik vind veldvoetbal leuker. De animo is veel groter en financieel honderd keer beter."

Weinig doelpunten

Het driekoppig panel heeft zoals elke week ook een duidelijke visie over de betreffende sport. Zo vindt Volkrant-journalist Willem Vissers dat er te weinig gescoord wordt bij het zaalvoetbal en is het niet altijd leuk om naar te kijken. "Ik vind het nu wel heel tactisch geworden vergeleken met vroeger."

De volgende aflevering van 'De Schoonheid van de Sport' zie je maandag 4 juli om 17.10 uur op televisie. Dan staat turnen centraal.