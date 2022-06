'Owen Wijndal op weg naar de uitgang: Ajax akkoord met AZ over transfer'

Nu de clubs tot een akkoord zijn gekomen, moet de 11-voudig international zelf nog tot een persoonlijk akkoord komen. Als dat lukt is hij de eerste versterking van de Amsterdammers deze zomer. Wijndal heeft zichzelf als doel gesteld om met Oranje op het WK in Qatar te staan. Onlangs gaf hij aan dat die kans aanzienlijk groter is als hij wekelijks in de Champions League speelt. "Ik heb mijn ambitie uitgesproken dus ik denk dat ik wel toe ben aan een stap hogerop."

Naast Ajax waren ook Napoli en Sevilla geïnteresseerd in de diensten van Wijndal. De Zaandammer doorliep de hele jeugdopleiding van AZ en debuteerde begin 2017 tegen PSV in het eerste. Met zijn 17 jaar en 68 dagen was hij de jongste AZ-debutant ooit. Vervolgens speelde hij 142 wedstrijden voor de Alkmaarders waarin hij vier keer scoorde en 27 assists gaf.

AZ speelt komende zaterdag de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen. Om 16.00 uur trapt de ploeg van trainer Pascal Jansen af tegen degradant PEC Zwolle. Het is nog onduidelijk of Wijndal die wedstrijd nog van de partij is.