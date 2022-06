Geduldige Owen Wijndal is toe aan stap hogerop: "Maar ik verruil AZ niet zomaar"

Ook op de eerste training van het nieuwe seizoen is Owen Wijndal nog speler van AZ. De linksback wordt in verband gebracht met meerdere clubs, maar heeft geen haast met het vinden van een nieuwe club. "Ik verruil AZ niet zomaar", zegt de 22-jarige Zaandammer.

Wijndal heeft bij de leiding van AZ zijn ambities kenbaar gemaakt. "Daar hebben we afspraken over gemaakt toen we mijn contract verlengden", zegt Wijndal die aangeeft klaar te zijn voor een stap hogerop.