Eerste oefenpot onder coach Alfred Schreuder is gemakkelijke prooi voor Ajax

De eerste oefenwedstrijd van het seizoen heeft Ajax eenvoudig tot een goed einde gebracht. In Oldenzaal wonnen de Amsterdammers met 3-0 van SV Meppen, dat uitkomt op het derde niveau in Duitsland. De nieuwe trainer Alfred Schreuder begint dus foutloos aan de oefencampagne met Ajax.

Bij Ajax, dat deze week op trainingskamp in De Lutte is, ontbraken alle internationals. Daardoor trad de landskampioen met een elftal aan dat bestond uit reserves en spelers van Jong Ajax. Voor Sontje Hansen bleek het een goede wedstrijd om zijn kwaliteiten te laten zien. De buitenspeler liet zich gelden met twee doelpunten voor rust nadat Christian Rasmussen de score had geopend.

