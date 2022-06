Oude rot Maarten Stekelenburg plakt er nog een seizoen bij Ajax aan vast

Maarten Stekelenburg stond vandaag als enige keeper van het eerste op het veld en een paar uur later heeft hij bijgetekend. De 39-jarige Haarlemmer heeft zijn aflopende verbintenis met één jaar verlengd. "Ik wilde graag door en gelukkig Ajax ook", zegt Stekelenburg.

Het afgelopen seizoen begon Stekelenburg als eerste keeper aan het seizoen. In oktober liep hij een heupblessure op waardoor hij lange tijd aan de kant stond. In de bekerfinale maakte De Steek zijn rentree bij de regerend landskampioen. "Ik heb een vervelend jaar achter de rug. In de vakantie heb ik mijn rust gepakt, omdat ik gedurende het seizoen keihard heb getraind om te revalideren", aldus Stekelenburg op de website van Ajax.

Trainer Alfred Schreuder liet weten dat hij onder de lat niet op zoek is naar versterkingen. Dat betekent dat Stekelenburg samen met Remko Pasveer en Jay Gorter gaat uitvechten hoe de rangorde er komend seizoen uit gaat zien. "Ten eerste ben ik allang blij dat ik nog een jaar doorga. Maar als je eenmaal begint met trainen, dan wil je ook spelen. Daar ga ik ook voor."

Ajax stond vanochtend voor het eerst op het trainingsveld. Maandag vertrekt de ploeg - nog zonder de internationals - op trainingskamp naar De Lutte. Daar speelt de ploeg van Schreuder oefenwedstrijden tegen SV Meppen en SC Paderborn.