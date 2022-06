Goaltjesdief Sébastien Haller vertrekt van Ajax naar Borussia Dortmund

Het bedrag kan door bonussen zelfs nog oplopen tot 35 miljoen euro. Halverwege vorig seizoen legde Ajax zo'n 22,5 miljoen euro neer om Haller los te weken bij West Ham United. Daarmee was hij de duurste aankoop in de geschiedenis van de club.

In januari 2021 kwam Haller over uit Engeland. Door een administratieve fout was de spits niet speelgerechtigd in de Europa League. In het afgelopen seizoen maakte Haller zijn Europese debuut bij Ajax tegen Sporting Lissabon. In die wedstrijd scoorde hij liefst vier keer. In de Champions League bleef de teller steken op 11 doelpunten in 8 wedstrijden en ook in de eredivisie was Haller met 21 goals in 31 duels uiterst trefzeker.

Transferzomer

Het vertrek van Haller betekent dat Ajax zich zal gaan roeren op de transfermarkt in de zoektocht naar een nieuwe spits. Brian Brobbey (gehuurd van RB Leipzig) en Danilo (Feyenoord) zijn deze zomer ook vertrokken uit Amsterdam. Brobbey wordt genoemd voor een mogelijke terugkeer naar Ajax en ook Steven Bergwijn van Tottenham Hotspur wordt gelinkt aan een overstap naar de landskampioen.

Ajax staat vandaag voor het eerst op het trainingsveld. Alfred Schreuder begint zijn eerste werkdag nog wel met een uitgedunde selectie, want de internationals ontbreken nog. Vanaf 27 juni tot en met 3 juli vertrekt de selectie op trainingskamp naar De Lutte.