'Aanvoerder Owen Wijndal verlengt contract bij AZ tot de zomer van 2024'

De onderhandelingen liepen al een tijd en witte rook liet lang op zich wachten. Het is een publiek geheim dat de linksback graag een mooie transfer wil maken en dat AZ een transfersom wil incasseren bij een eventueel vertrek van de international. Vlak voor de halve finale van het KNVB-bekerduel werd duidelijk dat Ajax geïnteresseerd is in Wijndal.

De 22-jarige Wijndal maakte in 2017 zijn debuut in het eerste elftal van de Alkmaarders. Sinds 2019/2020 is hij een vaste waarde, nadat hij Thomas Ouwejan uit de basis had gespeeld.

Frank de Boer liet Wijndal in 2020 debuteren voor Oranje. Inmiddels heeft hij elf interlands achter zijn naam staan.