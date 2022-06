Leerlingen mét en zonder beperking spelen samen op rolstoelvriendelijk schoolplein

Ze hebben het voor elkaar! Leerlingen van basisschool IKC in Oudkarspel kwamen zelf met het idee om rolstoelvriendelijke speeltoestellen voor hun medeleerlingen te laten plaatsen. Met allerlei acties haalden ze meer dan 35.000 euro op. En vanmorgen werd het eerste speeltoestel feestelijk geopend. "Het is een droom die uitkomt", aldus Hannah, een van de initiatiefnemers.

"Het is een soort parcours geworden waar kinderen allerlei spelletjes kunnen doen die ook leerzaam zijn", vertelt Hannah trots. Samen met Bibi, Kiki, Mandy, Amy en Andries kwamen ze zelf bij de schoolleiding met het idee op de proppen omdat ze vonden dat hun schoolgenoten met een lichamelijke beperking ook gewoon buiten moesten kunnen spelen. "We zijn erg trots op het resultaat", vertelt Kiki.

Hun doel was om een speciaal aangepast speelplein mogelijk te maken, waar zowel de kinderen van de Kanz-klas als de andere leerlingen gebruik van kunnen maken. In de Kanz-klas zitten onder anderen leerlingen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Met allerlei acties zoals het ophalen van lege flessen en auto's wassen werd meer dan 35.000 euro opgehaald. "Dat is echt bizar veel", vertelt Andries. "Ik had nooit verwacht dat je dat als kind kunt ophalen."

Schoolvoorbeeld

De kinderen van groep 8 zijn volgens directeur Ariane Breimer een schoolvoorbeeld van burgerschapsonderwijs, waarbij het draait om de basisnormen en waarden van onze samenleving. "Het raakt me enorm, dit is wat je ieder kind gunt. Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen met elkaar samen speelt en leeft. Ik ben enorm trots op ze."

De kinderen zijn ook erg blij met het resultaat van hun harde werk. "We hebben net al het speeltoestel getest met de kinderen van de Kanzklas en ze vonden het erg leuk want ze moesten lachen", aldus Hannah. "Dat is echt goud waard", vertellen Amy en Mandy. "Het lijkt alsof we het onmogelijke hebben bereikt."

NH Nieuws was bij de feestelijke onthulling van het speeltoestel, bekijk hieronder de beelden: