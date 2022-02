Oudkarspelse kinderen halen geld op zodat klasgenoten met beperking kunnen buitenspelen

Bibi, Kiki, Mandy, Amy, Hanah en Andries uit groep acht van het IKC in Oudkarspel zamelen geld in zodat leerlingen met een lichamelijke beperking ook kunnen buitenspelen tijdens de pauze. Er is een behoorlijk bedrag nodig, maar de school heeft er alle vertrouwen in dat het gaat lukken: "Ze zijn heel fanatiek en hebben de wildste plannen."

Ook aan de veiligheid van de toestellen is gedacht. "Ze hebben zelfs nagedacht over de manier waarop de speeltoestellen beveiligd kunnen worden, omdat ze bang zijn dat ze anders kapot gaan door vandalisme."

De zes leerlingen zijn buddy's van schoolgenoten uit de zogenaamde Kanzklas, voor leerlingen met een lichamelijke beperking. Het idee van de zes is een rolstoelvriendelijk circuit aanleggen op het schoolplein, waardoor de leerlingen van de Kanzklas ook lekker buiten kunnen spelen. Het circuit moet onder meer bestaan uit een rolstoelvriendelijke schommel en een zandtafel in plaats van een zandbak.

Woons noemt het een 'zeer ambitieus plan', maar 'zeker niet onmogelijk'. In een nieuwsbrief aan de ouders van leerlingen van IKC staat: “Het mooie is dat tijdens het gesprek dat ik met de leerlingen had duidelijk naar voren kwam dat zij geen idee hebben wat de impact zal zijn. Dat ze geen idee hebben hoe fantastisch het is dat ze dit willen uitvoeren en tot een succes willen maken."

Volgens de school is de betrokkenheid van de leerlingen 'niet in woorden te vangen'. "Deze zes leerlingen hebben echt indruk gemaakt. Ik hoop dat ouders, school en iedereen die hier wat in kan betekenen, dit ook gaat voelen. Laten we zes prachtige leerlingen met het hart op de juiste plek niet in de kou staan en zorgen dat de Kanzklas-leerlingen iets bijzonders krijgen."