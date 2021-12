Alkmaarse 'bende van vijf' zamelt fanatiek geld in voor onderzoek naar kinderkanker 

Een Alkmaarse vriendengroep van vijf 8-jarige jongens zamelt geld in voor onderzoek naar kinderkanker. Hiervoor dragen ze op 21 december de hele dag een korte broek. Maar algauw werd de actie een stuk groter en nu doen ook hun ouders mee: "Misschien springen we straks wel allemaal het koude kanaal in."

Vijf dagen geleden besloot de bende van vijf om aan de landelijke actie 'Kika Korte Broek' mee te doen. Hiermee hoopten de jongens aanvankelijk vijfhonderd euro in te zamelen voor kinderkankeronderzoek. De teller staat op moment van schrijven op het vijfvoudige: ruim 2.700 euro . "Een belachelijk groot bedrag, dat de jongens omrekenen in het aantal Pokémonkaarten dat ervan gekocht kan worden", vertelt Els Sierag, de moeder van Melle.

Melle Sierag, Julian Tros, Luuk Mud, Coen Pijnacker en Noah Warmenhoven zitten in groep vijf van basisschool de Regenboog in Oudorp. Zij zijn al bevriend sinds groep een. De vrienden zijn onafscheidelijk en noemen zichzelf daarom de 'bende van vijf'. Lisette Eigenraam, de moeder van Luuk, vertelt: "Die naam past hen goed, het zijn echte rouwdouwers. Maar ze zijn wel heel lief voor elkaar."

Het blijft niet bij de kortebroekenactie, ook de ouders van de jongens doen mee. Bij het eerste streefbedrag van vijfhonderd euro beloofde de eerste vader in het koude kanaal te springen, bij duizend euro de eerste moeder. Nu ook dat bedrag al lang gehaald is, worden er meer 'koude' tegenprestaties bedacht. "Misschien springen we straks wel allemaal het koude kanaal in", zegt de moeder van Luuk lachend.

Bang dat het midden in de winter te koud is voor een korte broek zijn de jongens niet: "Koude benen doen mij helemaal niets", vertelt Melle resoluut. "Ik vind het veel belangrijker dat ik iets kan doen voor kinderen met kanker." Luuk 'hoopt dat het niet gaat sneeuwen', maar zorgt ervoor dat hij goed is ingepakt. "Ik draag gewoon dubbele sokken, warme schoenen, een trui, sjaal en muts."

Julian vind het 'heel bijzonder' dat alle ouders bij de actie betrokken zijn: "Ik ben blij dat ze met ons meedoen." Niet alleen is het leuker, ook is hun actie hierdoor een stuk groter geworden, vertelt hij. "Ze delen het via sociale media en helpen ons met het bedenken van dingen om nog meer geld in te zamelen."

Levensles

Naast de beloftes het kanaal in te springen, gaat een aantal van de jongens - en hun ouders - binnenkort in een ijsbad en maken ze een duik in het kanaal vlakbij hun huis. Maar er zijn ook acties die minder koud zijn. Zo verkoopt Luuk samen met zijn broer kerstkaarten in de wijk en heeft een bakker al toegezegd de jongens te helpen zodat ze oliebollen kunnen verkopen voor het goede doel.

Het is een belangrijke levensles voor de jongens om zich zo in te zetten, vertelt de moeder van Melle. "Hierdoor leren ze dat je met iets kleins heel veel voor elkaar kan krijgen en dat het goed is om ook iets voor een ander te doen."