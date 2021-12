Alkmaarse 'bende van vijf' sluit actie voor goede doel af met duik in Hoornse Vaart

Eigenlijk zou de Alkmaarse 'bende van vijf' - bestaande uit vijf jonge Alkmaarse vrienden - vandaag in korte broek naar school gaan om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker. Omdat basisschoolleerlingen door de coronamaatregelen vervroegd kerstvakantie hebben, haalden de jongens hun actie naar voren. Afgelopen weekend sloten ze hem af met een ijskoude duik in de Hoornse Vaart.

De bende van vijf na hun duik - Privéfoto

Melle Sierag, Julian Tros, Luuk Mud, Coen Pijnacker en Noah Warmenhoven zitten in groep vijf van basisschool de Regenboog in Oudorp. Ze zijn onafscheidelijk en noemen zichzelf daarom de 'bende van vijf'. De jongens besloten twee weken terug mee te doen aan de landelijke actie 'Kika Korte Broek'. Hiermee zamelen ze geld in voor kinderkankeronderzoek. Het plan was om in korte broek naar school te gaan, maar al gauw werd de actie een stuk groter en deden ook hun ouders mee. "Misschien springen we straks wel allemaal het koude water in", zei Els Sierag, de moeder van Melle, eerder tegen NH Nieuws. "Belofte maakt schuld", reageert ze nu lachend.

Quote "De bakker herkent me zelfs door onze actie, dat is heel leuk" Coen Pijnacker - Lid van de bende van vijf

Niet alleen de jongens en een aantal ouders sprongen het koude water in, ook broers en zussen deden mee. Melle vertelt: "Ik vond het niet spannend om te doen, maar het was wel erg koud." Noah was van plan 'een paar baantjes te trekken', maar kwam daar door de kou op terug. Maar: gedeelde smart is halve smart: "Het was wel heel feestelijk." Tijdens de sprong bleven toevallige voorbijgangers even stilstaan en ook donateurs waren bij het moment. "De bakker herkent me zelfs door onze actie", vertelt Coen. "Dat vond ik heel leuk." Na afloop was er taart, gluhwein, kinderchampagne en cupcakes. Ook mochten de jongens fakkels afsteken toen ze weer aan de kant stonden. Noah: "Daardoor werden we weer wat warmer." Tekst gaat verder onder foto:

Privéfoto

Korte broeken in december Vorige week woensdag gingen vier van de vijf jongens in korte broek naar school. Ook klasgenoten en hun juf deden mee. "Dat was leuk", vertelt Melle. "We voelden ons daardoor nog meer gesteund." Noah kon er toen niet bij zijn, omdat hij corona had en nog in quarantaine zat. Daarom besloten de jongens het vrijdag nog eens dunnetjes over te doen. "Ik was gelukkig niet zo ziek. Alleen een paar hoestjes en ik was een beetje schor", vertelt Noah. Hij vond het 'niet zo koud' in korte broek. "We hebben maar twee keer een kwartiertje buitenspelen, dus dat viel alles mee."

Quote "Ze zijn altijd enthousiast, dat verbindt hen" Jarka Ranzijn - Moeder van noah

Hoewel de actie nu voorbij is, kan er nog tot Kerstmis worden gedoneerd. Op moment van schrijven heeft de bende van vijf ruim 3.706 euro binnengehaald. "Bij vierduizend springen we in de zee", belooft de bende van vijf. Op de vraag of ze het nog een keer zouden doen voor het goede doel, zeggen alle drie de jongens volmondig 'ja'. En dat is precies wat de vriendengroep typeert, vertelt Noah's moeder Jarka Ranzijn. "Wat je ook bedenkt, ze zijn alle vijf enthousiast. Het zijn heel verschillende jongens, maar hun enthousiasme verbindt hen."