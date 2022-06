De Peiling: de boerenacties gaan te ver

Vanochtend vroeg stonden de eerste hooibalen langs de snelwegen in de brand. De familie van Zanten stak hooibalen in de fik op hun land in Zuiderwoude om te protesteren. "Het is een sein naar de boeren om ons heen dat we in oorlog zijn met de overheid", vertelt Jan van Zanten op NH Radio, "want het kabinet heeft het platteland ingenomen door de stikstofcrisis." Ook langs de A7 stond hooi in brand, waardoor een file ontstond. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over het stikstofbeleid, maar de familie heeft er, net als veel andere boeren, geen vertrouwen meer in.

Minister-president Rutte valt niet erg te spreken over de boerenprotesten. "Het is niet acceptabel in dit land om gevaarlijke situaties te laten staan of dat bestuurders worden geïntimideerd." Hij noemt demonstratierecht een groot goed, maar voegt eraan toe dat daarbij geen wetten mogen worden overtreden. "Dat kunnen wij nooit accepteren."

Chaos op de weg

Gisteren leidden de boerenacties ook al tot chaotische taferelen op de weg. Boeren blokkeerde met trekkers onder andere de snelweg A9 richting Amsterdam. Op het hoogtepunt zorgde de opstopping voor een vertraging van zo'n anderhalf uur. Ook stond er een grote groep boeren rond het Mediapark in Hilversum.

Naast deze acties stonden de boeren ook weer op de stoep bij minister Van der Wal en werd er voor gemeentehuizen gedemonstreerd met mest en brandjes. Afgelopen 10 juni maakte minister Van Der Wal van Natuur en Stikstof een flinke aanscherping van de regels bekend. In een strook rondom de Natura 2000-gebieden in Noord-Holland moet de stikstofemissie met 70 procent worden teruggedrongen.

De boeren voeren ook vandaag weer actie, maar gaan de protesten van de boeren op dit moment niet te ver? Of heb je begrip voor de wanhoop van de boeren?