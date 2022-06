Tientallen boeren in tractoren verzamelen zich bij het Mediapark in Hilversum

Waar een groep boeren vanavond de A9 richting Amsterdam blokkeerden , staat de nieuwe groep in Hilversum alweer klaar. Deze keer komen de boeren uit Eemland vandaan om te protesteren. Ook is er politie aanwezig.

Al de hele dag door blokkeren groepen boeren op verschillende plaatsen door de provincie wegen. Ze vragen op deze manier aandacht voor de stikstofproblematiek. In Alkmaar werden er al drie personen aangehouden, omdat ze hun tractoren niet aan de kant wilde zetten en omdat de aanwijzingen van de politie niet zouden zijn opgevolgd.

Mediapark

En het lijkt erop dat de protesten van de boeren deze dag nog niet aan een einde zijn gekomen. Want de nieuwe groep heeft zich nu in groten getale - volgens een boer van het protest zijn het er 45 - rond het Mediapark in Hilversum verzameld. Volgens nieuwsfotograaf Caspar Huurdeman stonden er bij aankomst al een stuk of tien politieagenten te wachten.

Ter plaatse vertelt Huurdeman dat de boeren nu allemaal voor het gebouw van de NOS staan. "Ze zijn hier in gesprek met elkaar en met de politie. Maar ze staan hier in alle rust en er is geen agressie." De sfeer zou dan ook gemoedelijk zijn. "Er lopen ook boerenkinderen rond", vertelt hij aan NH Nieuws.