Wel een bootje, geen ligplaats: extra lange wachtlijsten en inschrijfstop bij jachthavens

Bootjes en sloepen waren in coronatijd niet aan te slepen en dat zorgt voor uitpuilende wachtlijsten bij jachthavens. Bij het Anker in Loosdrecht is het inschrijven voor een vaste ligplaats zelfs niet meer mogelijk. "De haven is al jaren helemaal vol en de wachtlijst is zo lang dat we genoodzaakt zijn deze te sluiten voor nieuwe aanvragen."

Wachten op een vaste ligplaats is in kleine vaargebieden eerder regel dan uitzondering, blijkt uit een rondvraag van NH Nieuws bij verschillende Noord-Hollandse jachthavens. Maar door de run op bootjes zijn de wachtlijsten inmiddels langer dan ooit, zo ook bij jachthaven het Anker in Loosdrecht. "We hebben de afgelopen jaren een grote toename in belangstelling voor de watersport gemerkt. Door de coronapandemie is dit nog verder gegroeid."

Tijdens de coronacrisis zochten veel mensen hun toevlucht op het water. Bootjes en sloepjes waren dan ook zeer in trek ."Dat heeft de watersport een flinke push gegeven. Het heeft ons laten zien dat je ook prima in Nederland je vakantie kunt vieren, en watersport hoort daarbij en is daarmee herontdekt", reageert Gerdina Krijger van Hiswa-Recron, vereniging voor watersport- en recreatiebedrijven.

Ook de jachthaven van Aalsmeer heeft inmiddels een tekort aan vaste ligplaatsen voor kleine bootjes en sloepen. "We worden een paar keer per week gebeld met de vraag of we nog een ligplaats hebben voor een bootje van een meter of 5-6. Ook wij hebben voor kleine boten geen plek meer. Er is wel een wachtlijst waar mensen zich nog steeds voor kunnen aanmelden."

Bij jachthaven Fort H in Muiden is een wachtlijst niet nieuw, maar ook daar merkt havenmeester Roy Moolhuizen een toename in het aantal aanmeldingen: "Wij hebben al jaren een hoop mensen op de wachtlijst. Normaal waren dat er 15 of 20, nu ruim honderd. We kunnen alleen mensen toelaten als er iemand weggaat. We zijn bezig met uitbreiden, maar dat kan nog zo een jaar of drie duren. Mensen kunnen jaren wachten op een plek."

'Overdreven'

Toch beland je niet bij elke jachthaven op een jarenlange wachtlijst. Bij Maarten Fokke in Kortenhoef heb je soms al binnen een maand beet. "Bij ons is het heel rustig in de haven, we hebben geen lange wachtlijst. Het wachten duurt ongeveer een maandje, dus het rouleert snel. Misschien zijn we een uitzondering, maar mensen staan vaak op tien verschillende plaatsen tegelijk ingeschreven. Het lijkt me dus wat overdreven allemaal."

Volgens Gerdina Krijger van Hiswa-Recron hangt het vinden van een vaste ligplaats vooral af van de grootte van je boot en in welk vaargebied je zoekt. "We herkennen het beeld voor jachthavens in populaire vaargebieden met ligplaatsen voor kleine boten. In Loosdrecht hoor ik bijvoorbeeld dat de jachthavens wel echt vol zijn, het wisselt dus per vaargebied."