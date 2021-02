Boten zijn niet aan te slepen: "Er wordt nu heel veel van een plaatje verkocht"

WESTKNOLLENDAM - Wie deze zomer met een eigen boot op vakantie wil, moet snel zijn. De run op boten is ongekend, zegt verkoper Jorn Krijgsman. "We hebben deze winter heel veel verkocht."

De showroom van Krijgsman Watersport ligt vol sloepen die tussen de twintig- en honderdduizend euro kosten. Nog een paar weken en dan is de showroom helemaal leeg; alle boten liggen dan in het water.

"Er wordt gewoon heel veel van een plaatje verkocht. En dat is iets dat we nog nooit hebben meegemaakt", zegt Jorn. Normaal gesproken komt de klant langs om de luxe sfeer van een sloep op te snuiven, maar door de lockdown kan dat nu niet. De flessen champagne die op de boten staan, zijn nu alleen maar decoratie.

Typisch Nederlands

Volgens Jorn is de sloep een typisch Nederlands product en zo gewild omdat je daar ook tijdens de coronacrisis veilig mee kunt varen. Groot genoeg voor een gezin of een tochtje met vrienden. "En de kopers zijn heel divers: van jonge stellen, gezinnen tot gepensioneerden. Iedereen wil vakantie in eigen land op het water."

Jorns vrouw Iris - die in de verkoop zit - vindt het heel erg jammer dat er nu geen klanten in de winkel zijn. "Je mist toch de reuring in de showroom, maar het is nu eenmaal zo en wij zijn niet de enigen die daarmee moeten dealen."