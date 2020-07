Bootjes niet aan te slepen: "De telefoon staat roodgloeiend"

HEERHUGOWAARD - Door de coronacrisis is de verkoop van bootjes door het dak geschoten. Veel Noord-Hollanders, die door het coronavirus hun zomervakantie in duigen zien vallen, willen er toch op uit. Het water op bijvoorbeeld. De bootjes zijn inmiddels niet meer aan te slepen.

En dat merken ze bij botenwinkel Just Marine in Heerhugowaard. De telefoon staat volgens eigenaar Sadi Doost roodgloeiend. "Ik moet eigenlijk een telefoniste inhuren", lacht hij. Na de persconferentie van Rutte waarin hij vertelde dat het verstandiger is om vakantie in eigen land te vieren, brak volgens Doost de hel los. "Het is nu tien keer drukker dan normaal, we kunnen het niet bijhouden."

Vooral de betaalbare aluminium boten van een paar duizend euro zijn in trek. Doost verkoopt ze als warme broodjes. "Ik heb het idee dat mensen de bootjes kopen om deze vakantie nog wat te doen. Als het bevalt, nemen ze die volgend jaar mee op vakantie naar het Gardameer en anders zetten ze het op Marktplaats."

Watersport

Dat de watersport in de lift zit, merkt ook journalist Eric van Staten. Hij maakt Watersport tv online en ziet de kijkcijfers de pan uit rijzen. "Het aantal kijkers is bijna verdrievoudigd dus dat is best bijzonder", vertelt hij aan NH Nieuws. "Veel mensen hebben een bootje gekocht en willen weten hoe ze bijvoorbeeld veilig de haven uit varen of waar ze op moeten letten bij de aankoop van een bootje. Wij proberen ze zo goed mogelijk te informeren."

Maar er is ook kritiek. Voor sommige ervaren kapiteins is het stuntelen van de nieuwbakken bootjesbezitters een doorn in het oog. "Ja dat hoor je ook wel", erkent Van Staten. Maar volgens hem staan de beste stuurlui aan wal. "Iedereen moet het leren en is zuinig op z'n bootje. Het is juist goed voor de watersport. We hebben te maken met vergrijzing en havens die leeglopen. Nu komen er nieuwe watersporters bij en dat is goed voor de continuïteit."

Sloep

Een van die kersverse bootjesbezitters is Charly Perne uit Heerhugowaard. Hij zou eigenlijk met zijn gezin drie weken naar Frankrijk gaan, maar door het coronavirus besloot hij in eigen land op vakantie te gaan. "We zitten bij het Veluwemeer en het leek ons leuk om daar met de kinderen een rondje te kunnen varen. Ik ging eigenlijk naar deze winkel voor een aluminium bootje, maar we gingen met een sloep de deur uit."

Voor winkeleigenaar Sadi Doost zal het nog wel even duren voor hij weer kan varen. Door alle drukte komt hij er voorlopig niet aan toe. "Ik werk zeven dagen in de week, soms wel 12 uur achter elkaar. Na het seizoen begint het onderhoud weer, dus het zit er voor mij helaas voorlopig niet in."